Грузинская власть прошла проверку Майданом

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19 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 00:07  |  vz.ru
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Франция отметила успехи России по отказу от доллара

Европа все чаще отмечает экономические достижения РоссииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Вслед за немцами, которых удивила сила российского рубля, французское издание обратило внимание на то, как Россия целенаправленно движется по пути независимости от американского доллара. Отказ от этой валюты становится инструментом для сплочения стран БРИКС против США, констатирует французское издание. Чего уже сумела добиться Россия на этом пути?  Подробности...
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Украина получила испытание доброй волей России

К месту передачи украинские корабли тянули на буксиреФото: Stringer/Reuters
Россия вернула Украине военные корабли, задержанные год назад после провокации в Керченском проливе. Эксперты назвали этот жест Москвы серьезным сигналом Киеву, Берлину и Парижу о готовности к намеченным на начало декабря переговорам в «нормандском формате». Однако МИД Украины уже поспешил заверить, что планы засудить Россию в международном трибунале остаются в силе. Подробности...
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Как устроены самые популярные схемы воровства денег у России

Многие схемы бюджетного воровства раскрыты, но многие продолжают оставаться актуальнымиФото: YAY/ТАСС
Миллиардные хищения при строительстве космодрома Восточный, о которых на днях с негодованием напомнил Владимир Путин, могут служить материалом для всеобъемлющего исследования схем распила государственных денег. Эти же схемы активно использовались и на других «стройках века» последних лет. Каковы самые популярные способы воровства государственных денег в подобных случаях?  Подробности...
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Зеленский показал превращение из слуги в диктатора

Президент Украины показал характерФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Появляются все новые подробности того, какой ценой Владимир Зеленский добился принятия скандального закона о продаже украинской земли. Выясняется, что многие депутаты Верховной рады были категорически против закона, как и близкий соратник Зеленского – олигарх Коломойский. Президент Украины уломал их крайне жестокими методами. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Глеб Простаков, журналист
По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...
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Время стрессов и страстей мчится все быстрей в лентах новостей

Алексей Алешковский, сценарист
В жизни, конечно, мало однозначного. Но нравственные ориентиры задают не политические убеждения, а систему ценностей. Ведь что такое хорошо, а что такое плохо, мы узнаем значительно раньше, чем знакомимся с разными политическими платформами. Подробности...
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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              Грузинская власть прошла проверку Майданом

              Иванишвили решил не повторять ошибок Януковича и велел разгонять Майдан дубинками   18 ноября 2019, 23:00
              Фото: Irakli Gedenidze/Reuters
              Текст: Наталья Макарова,
              Юрий Зайнашев

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              Очередной цветной революции в Грузии не случилось. В минувшие выходные оппозиция сумела взять в кольцо здание парламента, прервав его работу. Но уже в понедельник силы правопорядка с использованием резиновых дубинок и водометов разогнали митингующих. Хотя дипломаты США и Евросоюза и призывали власти Грузии вступить в переговоры с протестующими и отказаться от применения силы.

              В понедельник днем в центре Тбилиси спецназ МВД начал разгонять демонстрантов, парализовавших работу парламента страны. Полиция снесла палаточный городок, который за выходные успели выстроить митингующие у стен парламента. При этом она применяла против толпы дубинки, слезоточивый газ и водомет, сообщило РИА «Новости».

              Напомним, волнения в Тбилиси начались на прошлой неделе, когда парламент отклонил поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Против поправок проголосовала часть депутатов от правящей коалиции «Грузинская мечта». В июне, после аналогичных протестов, провести такую реформу пообещал оппозиции лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. После провала голосования перед зданием парламента начались митинги протеста.

              В выходные митинги превратились в полную блокаду работы законодательного органа власти – манифестанты перекрыли все подходы к зданию и даже самовольно навесили замки на ворота. МВД оценивало толпу в 5,5 тыс. человек. А вот агентство Reuters сочло, что митингующих в четыре раза больше – около 20 тыс. человек.

              Наиболее заметную роль в толпе играл актив «Единого национального движения» – партии Михаила Саакашвили. Экс-президент дистанционно подбадривал своих сторонников, напоминая им о приближающейся годовщине «революции роз», организованной им 20 ноября 2003 года, и призывая «повторить» тогдашний успех.

              Надо сказать, что к протестам примкнули и другие оппозиционные силы, которым избирательная реформа была бы на руку, – например, такой непримиримый противник Саакашвили, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе (ныне она руководит партией «Единая Грузия - Демократическое движение»).

              Поздно вечером в воскресенье, когда уже стало ясно, что манифестанты перешли от мирного протеста к явно незаконным действиям, посольство США в Тбилиси и миссия Евросоюза выпустили общее заявление, в котором призвали правительство решить проблему «исключительно методом переговоров», без применения силы. Участники грузинского Майдана восприняли это как знак солидарности Запада и решили не отступать.

              К утру понедельника обстановка в Тбилиси стала угрожающей. Вице-спикер парламента Георгий Вольский предупредил, что в стране запущен «революционный сценарий». Генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе выступил с заявлением, что никаких уступок не будет, власть менять своих решений не собирается.

              Тем временем оппозиционеры не только разбивали палатки, но и возводили вокруг парламента баррикады из мешков с песком и бетонных плит. Они также расставили металлические бочки, превратив их в печки-буржуйки, сообщал ранее «Коммерсантъ». При этом манифестанты угрожали в любой момент задействовать бочки как оружие, скатив их на полицию, – улицы в этом уголке Тбилиси идут под уклон от парламента.

              Правда, все это оказалось блефом. Когда начался разгон, лидеры оппозиции призвали своих сторонников не использовать силу против полиции и оставаться на тротуаре в виде живой цепи. Манифестанты лишь кричали полицейским: «Стыд!». В итоге полиции удалось быстро пробить оцепление и освободить доступ к парламенту.

              Аналитик Иосиф Манджавидзе считает, что теперь протесты пойдут на спад. «В новой конституции Грузии уже прописано, что пропорциональная система вводится с 2024 года. В июне правительство, исходя из конъюнктурных соображений, поспешно, необдуманно пообещало ввести ее раньше – уже в следующем году. Но затем правящие круги переосмыслили это обещание. Они поняли, что такая система не подходит грузинской реальности. Она лишь удовлетворяет амбиции 254 мелких партий», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

              То, в какой форме власти отыграли назад, вызвало в обществе волну недовольства, поскольку грузинский народ, как подчеркнул собеседник, не уважает людей, которые не держат своего слова. Но, в любом случае теперь митинги в Тбилиси постепенно сойдут на нет, полагает аналитик.

              «Некоторые лидеры оппозиции уже осознали тупиковость ситуации, они уже согласны принять участие в выборах по нынешней системе. Уже звучат голоса объединить усилия оппозиции, выставить против кандидатов «Грузинской мечты» свои общие, согласованные кандидатуры на мажоритарных участках», – говорит аналитик.

              Аналитиков также удивило поведение западных дипломатов в Тбилиси. По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, Запад не относится к Грузии как цивилизованной стране. «Западные дипломаты призвали власти Грузии не делать того, что на днях сделал Макрон во Франции – велел разгонять протестующих с помощью дубинок и слезоточивого газа. Макрону можно, а вам нельзя? Почему? А потому что вы – нецивилизованные! Цивилизованным можно. Иванишвили посчитал, что он тоже цивилизованный и имеет право делать то же самое против тех, кто устраивает несанкционированные митинги, кто блокирует парламент. Думаю, он прав», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

              Однако беспорядки такого рода не возникают на пустом месте, отмечает собеседник. «Иванишвили сделал серьезную политическую ошибку – вынес на голосование закон, до конца не разобравшись, поддержит ли его партия, и получил отказ. Радикалы воспользовались этим, и тут же начались волнения», – добавил он.

              «Совсем недавно что-то подобное сотворил Эво Моралес в Боливии, когда он провел референдум, получил отказ на продолжение своего правления, но потом все равно принял участие в новых выборах.

              Конечно, для радикальных сил подобные ошибки – лишь повод. В той же Франции эти радикалы уже забыли, против чего они вышли год назад в желтых жилетах.

              То же самое мы видим в Гонконге. Власти выдвинули законопроект, не просчитав возможную реакцию народа, – считает эксперт. – Для этого существуют социологические, политтехнологические методы, такие как опрос, фокус-группа. Когда политики этим пренебрегают, то получают в ответ такой результат».

              «Однако, мне кажется, в итоге все эти протесты сойдут на нет, поскольку поддержки большинства населения команда Саакашвили пока не имеет», – подытожил Жарихин.

              Манджавидзе тоже возмущен поведением представителей США и ЕС. «Западные дипломаты привыкли в неприемлемом тоне диктовать свои взгляды грузинскому правительству», – добавляет собеседник. Сторонники Саакашвили не скрывают, что надеются на сценарий Майдана, пояснил политолог. «Тому доказательства и нынешние события, и то, что происходило 20 июня. «Национальное движение» в 2003 году пришло к власти путем «цветной революции» и удерживало ее путем насилия. Образно говоря, их палатки никуда не исчезли. Они и сейчас пытаются устроить революцию», – резюмировал эксперт.

              Однако в этот раз «розовая революция» не повторится. К вечеру понедельника МВД доложило, что все входы в парламент страны освобождены, депутаты могут продолжить свою работу. Открыта проезжая часть проспекта Руставели. 18 человек задержано. Минздрав подвел свои итоги: пострадали три человека, в том числе один полицейский. В сумерках часть оппозиционеров вернулась на площадь перед парламентом, однако они больше не пытались блокировать здание, вели себя мирно.

              А вот Нино Бурджанадзе, которую многие в Грузии называют пророссийским политиком, после разгона митинга отправилась на встречу с западными дипломатами. Сдаваться она не собирается и предрекает, наоборот, скорое фиаско лидеру страны. «Я обращаюсь с вопросом к Бидзине Иванишвили: кто вам дает такие советы?, - цитировал Бурджанадзе ТАСС. – То, что вы сегодня сделали - это политическое самоубийство».

              А бывший при Саакашвили мэром Тбилиси, один из лидеров протеста Георгий Угулава пригрозил, что «радикальное пикетирование продолжится», сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице. Демонстранты пообещали вернутся к парламенту, как только спецназ покинет территорию.

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