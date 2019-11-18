Экс-мэр Тбилиси пообещал продолжить «радикальное пикетирование» в городе

Бывший мэр Тбилиси, один из лидеров оппозиции Георгий Угулава заявил, что «радикальное пикетирование продолжится». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

Оппозиционеры сообщили, что вернутся к парламенту, как только спецназ покинет территорию. В настоящее время сопротивление спецназу оказывает несколько десятков сторонников экс-президента страны Михаила Саакашвили при поддержке радикально настроенных молодежных организаций, близких к политику.

Тем временем на проспект Руставели прибыли представители служб городского хозяйства, очищающих магистраль от палаток и строительного мусора, которые приносили в эти дни оппозиционеры.

Перед парламентом продолжается акция части сторонников оппозиции, которая обвиняет в происходящем лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Наиболее радикальные сторонники оппозиции кричат спецназовцам, чтобы те не разгоняли демонстрантов, а отправились воевать в Абхазию и Южную Осетию.

Оппозиционеры были оттеснены от здания парламента, правоохранители намерены освободить проезжую часть проспекта Руставели, передает РИА «Новости».

Водометы больше не применяются. Большая часть демонстрантов ушла в главный двор парламента, где выступают у микрофона.

Спецназ все еще находится у здания парламента, они пытаются оттеснить митингующих с проезжей части.

Ранее силовики снесли палаточный городок протестующих на проспекте Руставели, до этого правоохранительные органы начали использовать водометы для разгона толпы.

Парламент Грузии на прошлой неделе не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.