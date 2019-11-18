Спецназ в Тбилиси начал разгон демонстрантов с помощью водометов

В Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона акции протеста у здания парламента, сообщают информационные агентства.

Сотрудники спецназа для разгона акции также использовали дубинки, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Рустави 2».

«Водомет несколько раз пустил струи воды. Это вызвало раздражение митингующих. Спецназ все еще пытается разогнать. Участники акции просят правоохранителей не принимать силу», – сообщил телеканал.

Напомним, в понедельник во второй половине дня грузинский спецназ начал разгонять демонстрантов, собравшихся у парламента страны в Тбилиси.

Ранее полицейские начали разбирать палатки митингующих оппозиционеров около здания парламента. Блокирующим входы в парламент оппозиционерам давали полчаса на то, чтобы освободить проезжую часть.

Парламент Грузии на прошлой неделе не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что видит угрозу наступления в Грузии авторитарной клептократии.