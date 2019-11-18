Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента Грузии

Грузинский спецназ начал разгонять демонстрантов, собравшихся у парламента страны в Тбилиси.

На местном ТВ сообщают, что спецназ выдвинулся к центральному входу парламента, который блокирован силами оппозиции, передает ТАСС.

Спецназ сейчас вытесняет демонстрантов от здания парламента, митингующие сопротивляются, но сдают позиции. Вода, газ или иные спецсредства силовиками не используются.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщает, что спецназ Грузии продолжает оттеснение оппозиционеров от здания парламента, которое они заблокировали накануне, требуя досрочных выборов. Оппозиционеры сопротивляются и кричат полицейским, чтобы стражи порядка перешли на сторону демонстрантов. Лидеры оппозиции, в основном сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, призывают на улицы народ.

Экс-глава МИД Грузии, лидер «Единого нацдвижения» Григол Вашадзе заявил, что «оппозиция все рвано победит».

«Мы не уйдем!», – кричит он. Также отказываются покидать проспект Руставели члены радикальных молодежных организаций.

Перед этим сообщалось, что полицейские начали разбирать палатки митингующих оппозиционеров около здания парламента. Блокирующим входы в парламент оппозиционерам давали полчаса на то, чтобы освободить проезжую часть.

Парламент Грузии на прошлой неделе не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что видит угрозу наступления в Грузии авторитарной клептократии.