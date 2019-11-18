Полицейские начали разбирать палатки демонстрантов у парламента Грузии

Полицейские в Грузии начали разбирать палатки митингующих оппозиционеров около здания парламента.

«Полиция начала разбирать палатки и переносить с проезжей части на тротуар», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

Замглавы департамента патрульной полиции МВД Грузии Каха Бухрадзе сообщил, что блокирующим входы в парламент демонстрантам дали полчаса.

«Они (протестующие) в течение получаса должны освободить проезжую часть и входы в парламент. <...> Это противозаконно. В противном случае будут приняты законные меры», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. После этого правящее большинство в Грузии покинули влиятельные депутаты.

В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Оппозиция требует проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что видит угрозу наступления в стране авторитарной клептократии, если власти не найдут выхода из политического кризиса.

Несмотря на митинги оппозиции, грузинские власти пока не планируют пересматривать систему выборов.

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