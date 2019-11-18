В Грузии отказались пересматривать систему выборов вопреки акциям протеста

Грузинские власти не планируют пересматривать систему выборов, несмотря на митинги оппозиции, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Выборы в 2020 году пройдут по смешанной системе. Это не подлежит пересмотру», – заявил Каладзе, также отметив, что власти Грузии не будут назначать внеочередные парламентские выборы.

Каладзе призвал оппозиционеров готовиться к выборам. «Пусть отсутствие поддержки народа не винят на систему выборов. У всех избирательных систем есть свои положительные и отрицательные стороны, однако обе системы легитимны и демократичны... На выборах побеждает доверие народа, а не система», – добавил он, передает РИА «Новости».

Он также назвал действия оппозиционеров, которые заблокировали входы в парламент, деструктивными. «Если данные действия продолжатся, власти примут соответствующее решение», – добавил Каладзе.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. После этого правящее большинство в Грузии покинули влиятельные депутаты.

В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что видит угрозу наступления в стране авторитарной клептократии, если власти не найдут выхода из политического кризиса.

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