Спецназ снес палаточный городок протестующих в Тбилиси

В Тбилиси сотрудники спецназа снесли палаточный городок протестующих на проспекте Руставели, об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

Лидеры оппозиции призывают сторонников не использовать силу против полиции и оставаться на тротуаре живой цепью. Оппозиционеры кричат : «Стыд!».

Силовики освободили ряд входов в парламент, заблокированный оппозиционерами, передает РИА «Новости».

Также сотрудники спецназа применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов у парламента, сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское телевидение.

Ранее сообщалось, что спецназ начал использовать водометы для разгона демонстрантов в Тбилиси.

До этого полицейские начали разбирать палатки митингующих оппозиционеров около здания парламента. Блокирующим входы в парламент оппозиционерам давали полчаса на то, чтобы освободить проезжую часть.

Парламент Грузии на прошлой неделе не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.