Оппозиция расставила палатки у парламента в Тбилиси

Десятки участников антиправительственного митинга в центре Тбилиси, которых в понедельник разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента.

Митингующие установили 10 палаток и провели в них ночь, передает РИА «Новости».

«Мы продолжим акции в непрерывном режиме до того, как «Грузинская мечта» не уйдет в отставку. Проспект Руставели преобразится в город палаток», – заявил митингующий Давид Махарадзе.

Участники протеста намерены также провести акцию у здания Тбилисского городского суда, где позже начнется судебное слушание по делам задержанных в ходе разгона акции.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в минувшие выходные оппозиция в Грузии сумела взять в кольцо здание парламента, прервав его работу. Но уже в понедельник силы правопорядка с использованием резиновых дубинок и водометов разогнали митингующих. Хотя дипломаты США и Евросоюза и призывали власти Грузии вступить в переговоры с протестующими и отказаться от применения силы.

Парламент Грузии на прошлой неделе не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.