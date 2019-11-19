Штрафы за курение рекомендовали распространить на вейпы и кальяны

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, распространяющий штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты и кальяны.

Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации во главе с Валерием Рязанским, передает ТАСС.

В частности, ст. 6.24 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить словами «нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, использования электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей. За курение на детской площадке придется заплатить от 2 до 3 тыс. рублей.

Напомним, 23 октября автор законопроекта о возвращении курилок в аэропорты, депутат Госдумы Сергей Боярский внес в Госдуму поправки к документу, согласно которым предлагается приравнять вейпы и электронные сигареты к обычным сигаретам.

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