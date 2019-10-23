Приравнивающий вейпы к обычным сигаретам законопроект внесен в Госдуму

Автор законопроекта о возвращении курилок в аэропорты, депутат Госдумы Сергей Боярский внес в Госдуму поправки к документу, согласно которым предлагается приравнять вейпы и электронные сигареты к обычным сигаретам.

«Мы внесли поправки к моему законопроекту – они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет с соответствующими ограничениями, установленными действующим антитабачным законом», – написал Боярский в своем Instagram.

«Это означает, что, в случае их принятия, IQOS, GLO, электронные сигареты, вейпы и тд нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака, а в случае с аэропортами их можно будет использовать только в курительных кабинах, установку которых мы планируем разрешить операторам наших аэропортов», – пояснил депутат.

Он уточнил, что Комитет Государственной Думы по здравоохранению может рассмотреть документ уже завтра.

Напомним, Боярский внес в Госдуму законопроект, согласно которому разрешалось бы курить в аэропортах в отдельных местах, однако комитет Совета Федерации по социальной политике не поддержал проект закона.