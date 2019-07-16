Комитет Совфеда не поддержал законопроект о курилках в аэропортах

Комитет Совета Федерации по социальной политике не поддерживает законопроект о возвращении курилок в аэропорты, сообщил глава комитета Валерий Рязанский.

По его словам, комитет Совфеда не будет рекомендовать одобрить законопроект в случае принятия его Госдумой в третьем чтении, передает ТАСС.

«Да, у нашего комитета отрицательное заключение на данный законопроект, концептуально мы его не поддерживаем», – сказал сенатор.

Напомним, в ноябре 2017 года депутат Госдумы Сергей Боярский внес законопроект о создании специально выделенных изолированных помещений для курения в аэропортах. В мае комитет Госдумы по охране здоровья направил его на доработку.

Законопроект поддерживает Минтранспорта, так как запрет не привел к желаемым результатам.