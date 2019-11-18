Заместитель прокурора уволен в Дагестане за вождение в нетрезвом виде

Главный прокурор Дагестана Алексей Ежов уволил заместителя прокурора Табасаранского района, задержанного нетрезвым за рулем автомобиля, сообщил осведомленный источник.

По словам источника, «заместитель прокурора Табасаранского района Дагестана Садулла Казимов был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии», после чего «уволен приказом главного прокурора Дагестана Ежова», передает «Интерфакс».

«Уволить из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора», – говорится в приказе главы надзорного ведомства республики.

Напомним, в мае за пьяную езду уволили главу УМВД Белгорода.