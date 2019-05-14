Стало известно об увольнении главы УМВД Белгорода за пьяную езду

Главу УМВД по Белгороду Сергея Власенко уволили со службы, заявил источник в силовых структурах области.

«За управление автомобилем в нетрезвом виде со службы уволен начальник полиции Белгорода», – рассказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что 11 мая автоинспекторы остановили Ford Focus, за рулем которого находился «один из руководителей УМВД по городу Белгороду».

Согласно результатам медицинского освидетельствования, мужчина был за рулем в нетрезвом состоянии, отметили в ведомстве.

«Руководством УМВД по Белгородской области по данному факту была назначена служебная проверка, по результатам которой принято решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», – добавили в пресс-службе.

В отношении полицейского также составили протокол по факту вождения в нетрезвом виде, нарушитель понес наказание.

Отмечается, что в 2015 году Власенко оправдали по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его обвиняли в незаконном получении свидетельства на право социальной выплаты для покупки жилья.