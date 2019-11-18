В Тбилиси разблокировали все входы в парламент

МВД Грузии заявило, что все входы в парламент страны разблокированы, депутаты могут продолжить свою работу.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Полицейские открыли проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

МВД сообщило, что в ходе акции протеста у парламента задержали 18 человек.

В понедельник силовики снесли палаточный городок протестующих на проспекте Руставели, до этого правоохранительные органы начали использовать водометы для разгона толпы.

После этого один из лидеров оппозиции, экс-мэр Тбилиси Георгий Угулава заявил, что «радикальное пикетирование продолжится».

Парламент Грузии на прошлой неделе не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.