В России значительно выросли показатели промышленного производства

Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

За 10 месяцев 2019 года индекс промпроизводства в России составил 102,7%.При этом, как отмечают в Росстате, рост показывают все сферы промышленного производства: сырьевая (3,4% к аналогичному периоду 2018 года), обрабатывающая (2,4%) отрасли, электроэнергетика, обеспечение газом и паром (1,0%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (0,6%), сообщает Regnum.

Отмечается, что лучшую динамику по сравнению с сентябрем 2019 года показали энергетика, газораспределительные и парогенерирующие отрасли, где объемы производства выросли почти на четверть – прирост составил 23,2%. Обрабатывающие производства показали прирост в 5,8%, добыча полезных ископаемых – 2,1%.

Позитивную динамику показывает и сельскохозяйственная промышленность, в том числе – благодаря высокому урожаю и новым мощностям крупных предприятий. Объемы производства пищевой продукции в целом выросли на 4,5% по сравнению с октябрем 2018 г. и на 5,0% к сентябрю 2019 года. Переработка и консервирование фруктов и овощей выросли в годовом выражении на 16,5%, картофеля – на 18,3%, растительных и животных масел и жиров – 18,0%. По сравнению с сентябрем 2019 года объемы производства подсолнечного масла выросли на 57,7% – обновлены мощности сельхозпредприятий в Краснодарском крае, Липецкой и Воронежской областях.

На 6,8% к октябрю 2018 года и на 6,0% по сравнению с сентябрем 2019 года выросло производство кокса и нефтепродуктов. В Росстате это связывают с окончанием ремонтных работ на ряде крупнейших заводах и растущей потребностью внутреннего рынка. Например, на 7,0% больше по сравнению с октябрём 2018 года произведено автомобильного бензина, на 6,7% – дизельного топлива.

Значительный рост зафиксирован в производстве лекарственных средств и материалов – на 24,7% по сравнению с октябрем 2018 года и на 20,6% по сравнению с прошлым месяцем. На 13,6 и 16% соответственно выросло производство готовых металлических изделий – здесь специалисты видят причину в выполнении крупных государственных заказов.

Среди направлений-лидеров – производство компьютеров, электронных и оптических изделий. В годовом выражении прирост по данному направлению составил 32,2%, в месячном – 24,3%. А производство электронного оборудования, выпускаемого в медицинских целях, и вовсе выросло на 86,1% в годовом выражении. Роль в таком росте, как отмечают в Росстате, также сыграли заказы со стороны государства.