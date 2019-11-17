Лукашенко нашел объяснение «напряженке» в отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наблюдающаяся сейчас «напряженка» в экономической сфере с Россией характерна только для дружественных стран.

Он назвал чепухой, что американцы «потащили» Белоруссию на Запад, передает РИА «Новости».

По словам Лукашенко, Белоруссия «идет по стопам России» в вопросах развития отношений с НАТО и Евросоюзом.

Кроме того, он заявил, что Польша совершила грубейшую ошибку, не пригласив президента России Владимира Путина на годовщину начала Второй мировой войны.

В октябре Лукашенко заявил, что для белорусов Россия – это идеология, «это больше, чем просто страна».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что мешает интеграции России и Белоруссии.

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