Лукашенко: Россия – это больше, чем страна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для белорусов Россия – это идеология, «это больше, чем просто страна».

Такое мнение белорусский лидер выразил на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, передает ТАСС.

«Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия – это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что «некоторые СМИ в Москве (...) настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов (России)».

«Должен вам сказать, что здесь нет никакой конспирологии», – заявил он, призвав также не накручивать ситуацию вокруг «опроса» в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, передает РИА «Новости».

«Если что-то читаете, разного рода (Telegram) каналы, то должны знать, это (информация в них) обычная выдумка, как после последних этих событий», – сказал президент.

Он напомнил, что Белоруссия «практически действует как на территории одного государства (с Россией) в подобных случаях: что Россия в отношении наших граждан, что мы в отношении российских граждан».

Лукашенко подчеркнул, что «тут не может быть никаких иных вариантов, кроме как защита интересов России» и россиян.

Лукашенко отметил и то, что «фамилия человека, который прибывает в Белоруссию, сразу в компьютере высвечивается красным шрифтом, (что) он находится под чьим-то вниманием – надо разобраться, может, человек совершил убийство, мы же не знаем, видим только фамилию, уточняем, что к чему».

«Когда увидели, что (это) якобы кто-то вмешивался в американские выборы, после этого разговора нет (в отношении этого человека)», – продолжил он.

Белорусский лидер рассказал также о разговоре с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым по телефону по вопросу Богачевой, указав, что «не Лавров с Макеем (главы МИД двух стран) и (президент России Владимир) Путин со мною обсуждали проблему».

«Я вас разыскивал в Белоруссии, и вы мне перезвонили через три минуты», – сказал он, обращаясь к российскому послу, который также присутствовал на встрече.

Между тем сообщается, что Сергей Лавров в телефонном разговоре в четверг с белорусским коллегой Владимиром Макеем обсудил взаимодействие ведомств двух стран, международные и региональные вопросы, сообщает МИД России.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе белорусской стороны.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали россиянку Анну Богачеву, попавшую под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США.

Позднее стало известно, что Богачеву отпустили, а в генпрокуратуре Белоруссии опровергли задержание гражданки России.

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