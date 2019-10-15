Задержанная в Минске россиянка сообщила об освобождении

Россиянка Анна Богачева, ранее задержанная в Минске, сообщила, что в данный момент находится на свободе, заявили в посольстве России в Белоруссии.

Богачева «в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Напомним, в Минске была задержана россиянка Анна Богачева, попавшая под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США. Задержание Богачевой подтвердили в ОП.

Информацию подтвердили в МИД России, добавив, что ситуация находится под контролем российского консульства в Белоруссии.

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