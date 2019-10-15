МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске

МИД России подтвердил, что в Минске задержана гражданка России, ситуация находится под контролем российского консульства в Белоруссии.

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела Посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», – говорится в сообщении МИДа России в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Минске была задержана россиянка Анна Богачева, попавшая под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США. Задержание Богачевой подтвердили в ОП.