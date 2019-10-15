В ОП подтвердили задержание россиянки в Минске

Друзья россиянки Анны Богачевой подтвердили ее задержание в Белоруссии, заявил председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Узнал из СМИ. Но мы уже связались с ее друзьями в Питере, они подтвердили информацию. Подробности пока изучаем», – передает РИА «Новости» слова Малькевича.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что россиянка Анна Богачева, попавшая под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США, задержана в Минске.

В сентябре 2018 года в американский санкционный список были добавлены 33 компании и физических лица из России, которые якобы связаны с «оборонным и разведывательным сектором». В списке оказались бизнесмен Евгений Пригожин, бизнесмен Михаил Быстров и программист Михаил Бурчик, ранее упоминавшиеся в США в числе 13 подозреваемых во вмешательстве россиян, Анна Богачева, Мария и Роберт Бовда, которых называют соратниками Пригожина. Кроме того, включены в список полковник Александр Осадчук, также упоминавшийся в числе якобы российских разведчиков, участвоваших во мнимом вмешательстве в выборы, еще ряд военнослужащих и другие физлица.

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