Генпрокуратура Белоруссии опровергла задержание россиянки в Минске

Правоохранительные органы Белоруссии не применяли меры процессуального принуждения к россиянке Анне Богачевой, заявил заместитель генпрокурора страны Алексей Стук.

«Меры процессуального принуждения к гражданке Богачевой не применялись. Она оставалась на свободе», – приводит его слова БелТА.

Стук подчеркнул, что неоднозначная информация по ситуации с россиянкой могла появиться в Минске из-за того, что «иногда и представители массмедиа не знают тонкостей формулировок и значение этих терминов».

«Может быть, наши пресс-секретари не совсем доходчиво донесли эту информацию», – сказал Стук.

Ранее в генпрокуратуре Белоруссии объяснили, что не нашли оснований для применения к Богачевой меры пресечения с целью выдачи.

Напомним, в Минске задержали россиянку Анну Богачеву, попавшую под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США. Позднее стало известно, что Богачеву отпустили.