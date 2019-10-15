Генпрокуратура Белоруссии объяснила освобождение россиянки в Минске

Россиянку Анну Богачеву освободили в Белоруссии, поскольку Генпрокуратура страны не усмотрела оснований для применения меры пресечения с целью выдачи.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведомство объявило о прекращении международного розыска Богачевой на территории Белоруссии, добавил представитель Генпрокуратуры, передает ТАСС.

Напомним, в Минске задержали россиянку Анну Богачеву, попавшую под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США. Позднее стало известно, что Богачеву отпустили.