Женщину с четырьмя детьми расстреляли в США

В Сан-Диего жертвами стрельбы стали пять человек, в том числе трое детей, сообщают СМИ.

Как передает Fox News, утром в службу 911 позвонили по телефону, но в трубке удалось расслышать только звуки спора. Позднее соседи также позвонили в службу 911, сообщив о звуках стрельбы, передает РИА «Новости».

Стрельба произошла в частном доме, где проживала женщина с четырьмя детьми, передает ТАСС.

Полицейские, прибывшие на место, через окно увидели в доме лежавшего в крови ребенка.

На месте преступления были найдены мертвыми мужчина и женщина в возрасте 31 год и 29 лет, а также трехлетний ребенок. Еще трое детей были доставлены в больницу. Дети пяти и девяти лет скончались, мальчик 11 лет прооперирован, но информации о его состоянии нет.

Пока не установлено, кем приходился жителям дома мертвый мужчина.

Полиция полагает, что подозреваемый – в числе погибших, однако не уточняет, кто именно.

Напомним, случаи стрельбы в США происходят нередко.