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Зеленский заявил о готовности Норвегии и ФРГ закупить для Киева Patriot у США
Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме, где проходил очередной форум единомышленников о судьбе Украины, заявил о запросе 10 систем ПВО Patriot у США, закупку трех из которых профинансируют Норвегия и ФРГ.
«С президентом Трампом у нас позитивный диалог относительно системы Patriot. Мой запрос относительно десяти систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить – у меня есть с ними договоренности – две системы. Норвегия готова оплатить – у меня есть двусторонние договоренности с премьером – одну систему», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского на пресс-конференции.
Он добавил, что остальные европейские спонсоры подключатся после объявления производителем дат поставки систем ПВО.
Зеленский рассказал о разработке с американскими партнерами технического решения массового перехвата дронов ВС России, заверив, что вскоре Киев начнет «всё сбивать».
По его словам, дроны-перехватчики уже готовы производить четыре компании, одна из которых – американо-украинская. Кроме того, у Киева есть договоренность с Данией о совместном производстве дронов, как он уже это делает с Канадой и ФРГ, а с Италией пока на стадии переговоров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.
Канцлер Германии Фринрих Мерц заявил, что ФРГ рассматривает возможность приобретения дополнительных комплексов Patriot в США для их последующей передачи украинской стороне с целью усиления ПВО.