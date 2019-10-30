Стрельба произошла в Калифорнии

Три человека погибли, семеро пострадали в результате стрельбы около одного из домов калифорнийского города Лонг-Бич.

Телеканал ABC7 News сообщает, что стрельба произошла поздно вечером во вторник по местному времени. Рядом с домом было обнаружено множество гильз, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на место происшествия прибыли полиция и медики, специалисты оказали помощь семи пациентам. Также были обнаружены тела трех погибших.

Информации о личности подозреваемого, а также сведений о том, находится ли он под стражей, нет.

Отметим, что случаи стрельбы в публичных местах в США происходят нередко. Так, 12 октября сообщалось, что в Нью-Йорке в результате стрельбы погибли четыре человека. До этого, 6 октября, неизвестный открыл стрельбу в баре в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури), погибли четыре человека, пятеро получили ранения.