При стрельбе в Нью-Йорке погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, еще столько же получили ранения в результате стрельбы, которая произошла у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин, сообщает газета New York Post.

Инцидент со стрельбой произошел в 07.00 по местному времени (14.00 мск), передает ТАСС.

Трое раненых госпитализированы, их состояние не уточняется.

Полиция начала расследование.

В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают двух человек.

Случаи стрельбы в публичных местах в США происходят нередко. Так, 6 октября неизвестный открыл стрельбу в баре в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури), погибли четыре человека, пятеро получили ранения.