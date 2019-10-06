В США застрелили четверых посетителей бара

Неизвестный устроил стрельбу в баре в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури), погибли четыре человека, пятеро получили ранения, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел поздно ночью. Подозреваемый зашел в один из городских баров и начал стрелять по посетителям. Пока он находится на свободе, передает ТАСС.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.