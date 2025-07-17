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Суд в Москве заочно арестовал адвоката Полозова за фейки об армии
Полозову назначили заочный арест на два месяца по делу о фейках об армии
Бывший адвокат одной из участниц Pussy Riot Николай Полозов получил заочный арест по делу о распространении недостоверной информации о действиях российских военных.
Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Николая Полозова, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о российской армии, передает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Полозова меру пресечения в виде заочного ареста по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК РФ.
В суде заявили: «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заочного ареста Полозову Н. Н., обвиняемому по п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по политическим мотивам). Мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания или экстрадиции обвиняемого».
Полозов ранее представлял интересы участниц группы Pussy Riot, в том числе по резонансным делам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокат Николай Полозов объявлен в розыск Министерством внутренних дел России. Верховный суд России принял решение оставить в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову, обвиняемому в организации энергетической блокады Крыма, которого защищал Полозов.