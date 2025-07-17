Суд в Москве заочно арестовал адвоката Полозова за фейки об армии

Полозову назначили заочный арест на два месяца по делу о фейках об армии

Tекст: Денис Тельманов

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Николая Полозова, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о российской армии, передает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Полозова меру пресечения в виде заочного ареста по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК РФ.

В суде заявили: «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заочного ареста Полозову Н. Н., обвиняемому по п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по политическим мотивам). Мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания или экстрадиции обвиняемого».

Полозов ранее представлял интересы участниц группы Pussy Riot, в том числе по резонансным делам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокат Николай Полозов объявлен в розыск Министерством внутренних дел России. Верховный суд России принял решение оставить в силе приговор бывшему вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову, обвиняемому в организации энергетической блокады Крыма, которого защищал Полозов.