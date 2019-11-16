Адвоката Трампа заподозрили в получении выгоды от энергопроектов на Украине

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке проверяют, извлек ли Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, личную выгоду из энергопроектов на Украине, сообщают источники.

Речь идет об энергопроектах, которыми занимались осужденные в США Лев Парнас и Игорь Фруман, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

По версии источников, Парнас и Фруман договаривались на Украине о работе своей компании, а также о строительстве трубопровода из Польши для транспортировки американского природного газа. От украинской стороны требовали расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена, утверждают источники.

При этом Парнас и Фруман, как заявляют источники, называли Джулиани своим партнером или считали его потенциальным инвестором.

Сейчас проводится проверка того, нарушил ли Джулиани законы о лоббизме.

Джулиани утверждает, что у него «нет личных интересов ни в каком бизнесе на Украине».

Напомним, Парнас и Фруман задержаны в США. Их обвиняют в нарушении законов о лоббизме и попытках добиться отставки посла США в Киеве.

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