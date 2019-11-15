СБУ сообщила о задержании под Киевом одного из ключевых руководителей ИГ

Служба безопасности Украины сообщила, что недалеко от Киева задержан один из основных руководителей ИГ*, гражданин Грузии Аль Бара Шишани.

«В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США на Киевщине задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство*», – говорится в сообщении на сайте СБУ.

По данным ведомства, один из руководителей террористической организации прибыл на Украину в 2018 году, откуда продолжал координировать действия боевиков.

«Летом 2018 террорист незаконно прибыл на Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны. По имеющейся информации, находясь на Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций «ИГИЛ*», – уточняется в сообщении.

Аль Бара Шишани был задержан около частного дома, где он проживал, сейчас он находится под экстрадиционным арестом. СБУ проверяет данные о его причастности к совершению преступлений на Украине.

Ранее в Сирии был задержан боевик по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.