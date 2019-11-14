Путин озвучил ответ на идею включить Китай в переговоры по ядерному оружию

В ответ на предложение включить Китай в переговоры по стратегическим вооружениям с Россией и США российский президент Владимир Путин предложил добавить туда также Францию и Великобританию.

В то же время он заметил, что китайское руководство считает, что еще не настало время принимать участие в переговорах КНР-США-Россия по вооружениям, передает РИА «Новости».

Ранее в МИД КНР заявили, что Пекин пока не планирует участвовать в переговорах Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями. При этом Китай выразил готовность сократить ядерные вооружения «в разумных пределах».

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