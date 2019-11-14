Экс-участницу «Дома-2» затравили за «голое» фото с ребенком

Бывшая участница телешоу «Дом-2», 33-летняя Нелли Ермолаева опубликовала фото, на котором позирует обнаженной с полуторагодовалым сыном на руках, однако снимок оценили не все подписчики телезвезды.

Снимок Ермолаева выложила на своей страничке в Instagram, сопроводив его стихотворением.

«Позор, как можно голой с ребёнком фотографироваться...ума нет», – возмутились подписчики.

«Мне кажется, что эта фотография была бы красивее, если бы вы были одеты», – пишут комментаторы.

Многие пользователи посчитали, что подобным снимкам место в семейном фотоальбоме, а не на публичной странице. «Зачем такие фото выкладывать на общее обозрение. Пусть остаются личными, семейными в альбоме для внуков и правнуков».

Однако многие поддержали Ермолаеву, восхитившись снимком, и посоветовали не обращать внимания на критику.

Ранее телеведущая Ксения Собчак жестко отреагировала на критику в свой адрес, последовавшую за публикацией в социальной сети фотографии ее сына Платона без одежды на пляже.