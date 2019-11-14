Правительство Кувейта подало в отставку

Председатель правительства Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах подал прошение об отставке на имя главы государства, эмира шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Вместе с главой кабинета прошения об отставке написали также все члены правительства эмирата, передает ТАСС.