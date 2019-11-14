Эксперт по безопасности рассказал о проблемах охраны колледжей в России

Чтобы избежать случаев, подобных произошедшему в Благовещенске, сотрудников охраны нужно отдельно учить, как правильно работать в образовательных учреждениях, заявил газете ВЗГЛЯД президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский.

Утром 14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске один из студентов пронес огнестрельное оружие через пост охраны, который не был оборудован металлодетекторами. Молодой человек устроил стрельбу, и в ходе перестрелки с полицией оказался заблокирован в аудитории и покончил с собой. В результате погибло три человека (по другим данным – двое), включая стрелка.

«То, что молодой человек смог пронести оружие в колледж, это комплексная проблема: семьи, общества, безопасности, но в первую очередь – системы охраны. Здесь есть две точки зрения. Одни говорят: «да зачем в принципе нужна эта охрана, все равно пронесут ружье, не через охрану, так передадут его через окно или еще как-нибудь». Другие, и к ним отношусь я, твердят, что систему охраны нужно улучшать. Это не поможет полностью исключить возможность таких случаев, но как минимум уменьшит их число», – заявил Саминский.

Летом было принято постановление правительства РФ, которое обязывает наличие охраны на объектах, относящихся к Министерству просвещения. Как заметил эксперт, в 60% случаев работу охраны выполняют консьержи или администраторы. Сейчас начинают нанимать охранные предприятия, проводя госзакупки, но сталкиваются с проблемой плохого финансирования. Необходимо устанавливать такую плату, чтобы хватало и сотрудникам, и на проведение обучения работников.

«Все, что мы видим, это разгадывающего кроссворды охранника. Чтобы этого не было, сотрудников нужно обучать, потому что работать в образовательных заведениях это не то же самое, что на стройке. Теоретическая часть обучения должна состоять из лекций, вебинаров и длиться не менее 20 часов, а практическая часть должна проводиться ежесменно», – говорит Саминский.

Также существует принятый Министерством труда и социальной защиты РФ стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций», соблюдение которого на добровольной основе. Эксперт считает, что просто необходимо рассмотреть его обязательное принятие на территории России, и уверен, что это может стать большим шагом к решению проблемы безопасности в образовательных организациях.

В частном охранном предприятии, предоставляющем сотрудников охраны для Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, отказались комментировать стрельбу.