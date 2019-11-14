Петербуржец решил прийти в детсад с гранатой и автоматом

Житель Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела после того, как заявил полицейским, что едет в детский сад с гранатой и автоматом.

Инцидент произошел накануне, 13 ноября. В экстренную службу «112» позвонил 39-летний житель Колпино и заявил, что едет в детский сад в Вырице с гранатой и автоматом, передает портал 78.ru.

Мужчина сообщил также, что оружие понадобилось ему, так как его не пускают навестить ребенка. После злоумышленник бросил трубку, однако дежурный ему перезвонил и уговорил не совершать необдуманных поступков.

Через два часа мужчина приехал на такси к отделу полиции в Гатчине, где был задержан. На заднем сидении автомобиля был обнаружен пакет, в котором находились предметы, похожие на автомат и гранату. Во время проверки выяснилось, что это муляжи.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Сообщается также, что он дважды был судим за убийства, из мест лишения свободы вышел в 2012 году.

Напомним, в конце октября в Нарьян-Маре 36-летний Денис Поздеев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал ребенка в детсаду. Свои действия он объяснил «голосами в голове».

Позже выяснилось, что мужчина лечился от алкоголизма в диспансере, состоял на учете у нарколога, а также вел отстраненный образ жизни и был социофобом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре, а также подробно рассказывала, как в России охраняют школы и детсады.