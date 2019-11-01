Как в России охраняют школы и детсады?

В четверг, 31 октября, в Нарьян-Маре, в детском саду № 48 «Сказка» на улице им. 60-летия СССР был убит ребенок. Преступник – им оказался стоящий на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик 36-летний Денис Поздеев – беспрепятственно прошел в здание детсада. Охранник дистанционно открыл ему дверь, даже не поинтересовавшись, к кому и с какой целью он идет.

Глава ЧОП «Святогоръ», охранявшего сад, впоследствии заявил, что в здании находился один сотрудник, и никаких особых мер безопасности не было – ни турникетов, ни магнитных замков, ни тем более металлодетекторов. Только «тревожная кнопка». Пройдя охрану, Поздеев поднялся на этаж, где спали дети. Воспитательницы пытались помешать ему попасть в спальню, но безуспешно. Когда они побежали за охранником, преступник уже успел смертельно ранить шестилетнего мальчика. Там же преступника в итоге и задержали. Свой поступок он объяснил желанием обрести «вечную и богатую жизнь». Чтобы сбылось некое заклинание, которое он вычитал в книжке, «нужно было убить ребенка» – об этом Поздеев заявил сразу после задержания. Спустя день задержали и охранника.

После каждого подобного случая в России звучат призывы немедленно ужесточить законодательство в области охраны и безопасности образовательных учреждений – школ, вузов, колледжей, теперь и детских садов. Так было, например, в Керчи, где погибло более 20 человек. После трагедии крымские власти практически немедленно призвали ввести более серьезные меры по охране школ, детсадов и прочих подобных организаций.

«Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием», – заявил тогда глава Крыма Сергей Аксенов.

Однако такие меры уже есть в ряде городов или даже регионов, а подобные случаи продолжают происходить.

Всему виной слишком лояльное законодательство – и, как следствие, профнепригодные сотрудники.

В России уже сложилась определенная система, по которой образовательные учреждения получают охрану. Во главе «пирамиды» официально стоят руководители школ, садов, колледжей. Именно они должны решать, нанимать ли в условную школу сторожа, ЧОП или же росгвардейцев.

В старом законе об образовании была статья 32, в ней говорилось о том, что «образовательная организация в полной мере несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников». В новом законе формулировки несколько изменились. Теперь охрану здоровья отнесли к числу компетенций: «Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации».

В общем, после первых случаев стрельбы и поножовщины, сразу за которыми следовали увольнения, директора поняли, что стулья могут полететь и под ними. Хотя прямых указаний на то, что руководство школы или детского сада обязано ставить на входе сторожа или охранника, в законе нет – просто создать безопасные условия.

Только вот не так давно, в 2017-м, появилось постановление правительства, которое делит объекты по степени террористической опасности. Согласно ему, все объекты, где при теракте могут пострадать более 100 человек, должны охраняться ЧОПами или ведомственной охраной (ВОХР). Школы и детсады, конечно, входят в это число. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы. Но по факту всего небольшая часть из таких учреждений действительно охраняется должным образом. В регионах многие и вовсе ограничиваются сторожами или вахтерами, на небольшие деньги нанимая пенсионеров, с методами охраны не знакомыми даже близко.

Опять же, есть даже специальный ГОСТ: «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных организаций». Он вступил в силу 1 сентября 2019 года. В нем нарисована идеальная картина: постоянные проверки и профилактика нарушений безопасности, полное взаимодействие между ЧОП и руководством школы, полное обеспечение сотрудников и школы необходимыми техническими средствами, полная информированность охранников о расписании и занятий в школе или саду. В общем, охранник должен быть полноценным участником жизни учреждения, а не просто человеком, сидящим с хмурым видом за столом у входа.

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С ГОСТами проблема только в том, что они рекомендательные – никто не обязан им следовать, посетовал в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯДа один из его разработчиков на условиях анонимности. Так и в этом случае – никто не будет заниматься постоянной профилактикой или обучением сотрудников, если за это не накажут. А вопрос квалификации здесь ключевой, говорит источник. Если в Москве ЧОПы еще можно хоть как-то обучить работе с детьми, то в регионах попросту некому это делать. И в результате получается, что охранники работают по тем шаблонам, которые они когда-то выучили. Причем эти нормы никак не связуются с «детскими» нюансами. Если, к примеру, в детсадах основная угроза идет извне, как в случае с Нарьян-Маром, то в школах она наоборот, внутренняя – и все последние инциденты это подтверждают. Ружья и ножи в класс обычно проносят сами учащиеся – кого-то обижали, кому-то грозили отчислением, кто-то просто решил таким способом проявить себя.

Поэтому охранники и должны, в частности, разбираться в психологии ребенка. И это требование есть в их профстандарте. Вот оно, в графе «необходимые умения»: «Учитывать психологические склонности детей и подростков к нарушению порядка, установленного в образовательной организации при осуществлении пропускного режима». Стандарт был утвержден Минтрудом в 2015 году – но опять-таки, следовать ему не обязательно.

И в большинстве российских школ и детсадов никто, конечно, не будет следить за тем, чтобы их охранники были психологически подкованы.

Специальные комиссии регулярно проходят только в крупных городах, но и они в большинстве случаев проверяют только основные параметры: все ли в школе оборудовано, имеет ли право охранник работать – есть ли у него удостоверение, проходил ли он экзамены за этот год и так далее.

Но и это еще не все. Есть вопросы и к выбору ЧОПов. Формально в России их могут выбирать руководители образовательных учреждений. Однако по факту обычно тендеры объявляют местные власти. Например, в октябре в Екатеринбурге объявили конкурс на 32 миллиона рублей на поиск ЧОПа для 16 общеобразовательных школ. Организатором закупки почему-то значилась школа № 125, а источником средств – бюджет города. То есть несложно догадаться, что за тендером стоит местная администрация. В Москве же город официально проводит тендеры самостоятельно. В ряде регионов подобная практика приводит к тому, что подряд «по дешевке» получают ЧОПы, близкие к инициатору тендера. Как следствие – профнепригодные охранники, просто «отбывающие номер».

«В таких предприятиях вместо профессиональных охранников работает много случайных людей, которые не имеют специальных навыков. Они не проходят соответствующего обучения, не получают лицензий, а многие даже не имеют удостоверений частного охранника. И трагические события, которые происходят в российских школах и колледжах, к горькому сожалению, яркие тому подтверждения», – говорил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

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