Как в России охраняют школы и детсады?

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Бум ипотечного кредитования подходит к концу

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Россияне стали забывать о трудном прошлом

Оправдание трудностями 90-х годов уже давно не работаетФото: И. Носов/РИА Новости
На заседании президиума Госсовета в Калининграде Владимир Путин говорил не только о проблемах здравоохранения, которым было посвящено собрание. Президент затронул и более общую, но не менее важную тему – на что должна ориентироваться власть в своей работе. И это – не достижения прошлого. Подробности...
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Почему бессилен единственный российский авианосец

Сегодня с палубы «Кузнецова» уже никто не летает – и неизвестно, будет ли летать вновьФото: Олег Ласточкин/РИА Новости
Тридцать лет назад, 1 ноября 1989 года, произошло эпохальное для отечественных вооруженных сил событие. На палубу авианосца «Тбилиси» (будущий «Адмирал Кузнецов») приземлились первые самолеты. Это должно было стать началом новой эры для ВМФ, однако в итоге привело лишь к разочарованиям и безумным расходам. Почему так произошло и как складывалась история создания российского авианесущего флота? Подробности...
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Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку

Зеленский вел себя перед Столтенбергом, словно двоечник перед учителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Президент независимой Украины стоит навытяжку перед сидящим генсеком НАТО, сложив руки на причинном месте. На заседании совета Украина – НАТО генсек забывает дать слово хозяину встречи. Эти позорные курьезы всего за день уронили авторитет Зеленского, хотя десант из Брюсселя прилетал, напротив, чтобы его поднять. Сможет ли теперь главный «слуга народа» Украины удержать начавшееся падение популярности?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Почему Зеленский никак не может стать президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Заборы не защитят детсады от психов с оружием

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Случай в НАО – кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор. А значит, нельзя принимать на основе таких трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей. Подробности...
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              Как в России охраняют школы и детсады?

              		   1 ноября 2019, 16:25
              Фото: Егор Алеев/ТАСС
              Текст: Алексей Яковлев

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              В четверг, 31 октября, в Нарьян-Маре, в детском саду № 48 «Сказка» на улице им. 60-летия СССР был убит ребенок. Преступник – им оказался стоящий на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик 36-летний Денис Поздеев – беспрепятственно прошел в здание детсада. Охранник дистанционно открыл ему дверь, даже не поинтересовавшись, к кому и с какой целью он идет. 

              Глава ЧОП «Святогоръ», охранявшего сад, впоследствии заявил, что в здании находился один сотрудник, и никаких особых мер безопасности не было – ни турникетов, ни магнитных замков, ни тем более металлодетекторов. Только «тревожная кнопка». Пройдя охрану, Поздеев поднялся на этаж, где спали дети. Воспитательницы пытались помешать ему попасть в спальню, но безуспешно. Когда они побежали за охранником, преступник уже успел смертельно ранить шестилетнего мальчика. Там же преступника в итоге и задержали. Свой поступок он объяснил желанием обрести «вечную и богатую жизнь». Чтобы сбылось некое заклинание, которое он вычитал в книжке, «нужно было убить ребенка» – об этом Поздеев заявил сразу после задержания. Спустя день задержали и охранника.

              После каждого подобного случая в России звучат призывы немедленно ужесточить законодательство в области охраны и безопасности образовательных учреждений – школ, вузов, колледжей, теперь и детских садов. Так было, например, в Керчи, где погибло более 20 человек. После трагедии крымские власти практически немедленно призвали ввести более серьезные меры по охране школ, детсадов и прочих подобных организаций. 

              «Буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием», – заявил тогда глава Крыма Сергей Аксенов. 

              Однако такие меры уже есть в ряде городов или даже регионов, а подобные случаи продолжают происходить.

              Всему виной слишком лояльное законодательство – и, как следствие, профнепригодные сотрудники. 

              В России уже сложилась определенная система, по которой образовательные учреждения получают охрану. Во главе «пирамиды» официально стоят руководители школ, садов, колледжей. Именно они должны решать, нанимать ли в условную школу сторожа, ЧОП или же росгвардейцев. 

              В старом законе об образовании была статья 32, в ней говорилось о том, что «образовательная организация в полной мере несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников». В новом законе формулировки несколько изменились. Теперь охрану здоровья отнесли к числу компетенций: «Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации». 

              В общем, после первых случаев стрельбы и поножовщины, сразу за которыми следовали увольнения, директора поняли, что стулья могут полететь и под ними. Хотя прямых указаний на то, что руководство школы или детского сада обязано ставить на входе сторожа или охранника, в законе нет – просто создать безопасные условия.

              Только вот не так давно, в 2017-м, появилось постановление правительства, которое делит объекты по степени террористической опасности. Согласно ему, все объекты, где при теракте могут пострадать более 100 человек, должны охраняться ЧОПами или ведомственной охраной (ВОХР). Школы и детсады, конечно, входят в это число. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы. Но по факту всего небольшая часть из таких учреждений действительно охраняется должным образом. В регионах многие и вовсе ограничиваются сторожами или вахтерами, на небольшие деньги нанимая пенсионеров, с методами охраны не знакомыми даже близко.

              Опять же, есть даже специальный ГОСТ: «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных организаций». Он вступил в силу 1 сентября 2019 года. В нем нарисована идеальная картина: постоянные проверки и профилактика нарушений безопасности, полное взаимодействие между ЧОП и руководством школы, полное обеспечение сотрудников и школы необходимыми техническими средствами, полная информированность охранников о расписании и занятий в школе или саду. В общем, охранник должен быть полноценным участником жизни учреждения, а не просто человеком, сидящим с хмурым видом за столом у входа. 

              С ГОСТами проблема только в том, что они рекомендательные – никто не обязан им следовать, посетовал в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯДа один из его разработчиков на условиях анонимности. Так и в этом случае – никто не будет заниматься постоянной профилактикой или обучением сотрудников, если за это не накажут. А вопрос квалификации здесь ключевой, говорит источник. Если в Москве ЧОПы еще можно хоть как-то обучить работе с детьми, то в регионах попросту некому это делать. И в результате получается, что охранники работают по тем шаблонам, которые они когда-то выучили. Причем эти нормы никак не связуются с «детскими» нюансами. Если, к примеру, в детсадах основная угроза идет извне, как в случае с Нарьян-Маром, то в школах она наоборот, внутренняя – и все последние инциденты это подтверждают. Ружья и ножи в класс обычно проносят сами учащиеся – кого-то обижали, кому-то грозили отчислением, кто-то просто решил таким способом проявить себя. 

              Поэтому охранники и должны, в частности, разбираться в психологии ребенка. И это требование есть в их профстандарте. Вот оно, в графе «необходимые умения»: «Учитывать психологические склонности детей и подростков к нарушению порядка, установленного в образовательной организации при осуществлении пропускного режима». Стандарт был утвержден Минтрудом в 2015 году – но опять-таки, следовать ему не обязательно.

              И в большинстве российских школ и детсадов никто, конечно, не будет следить за тем, чтобы их охранники были психологически подкованы.

              Специальные комиссии регулярно проходят только в крупных городах, но и они в большинстве случаев проверяют только основные параметры: все ли в школе оборудовано, имеет ли право охранник работать – есть ли у него удостоверение, проходил ли он экзамены за этот год и так далее. 

              Но и это еще не все. Есть вопросы и к выбору ЧОПов. Формально в России их могут выбирать руководители образовательных учреждений. Однако по факту обычно тендеры объявляют местные власти. Например, в октябре в Екатеринбурге объявили конкурс на 32 миллиона рублей на поиск ЧОПа для 16 общеобразовательных школ. Организатором закупки почему-то значилась школа № 125, а источником средств – бюджет города. То есть несложно догадаться, что за тендером стоит местная администрация. В Москве же город официально проводит тендеры самостоятельно. В ряде регионов подобная практика приводит к тому, что подряд «по дешевке» получают ЧОПы, близкие к инициатору тендера. Как следствие – профнепригодные охранники, просто «отбывающие номер». 

              «В таких предприятиях вместо профессиональных охранников работает много случайных людей, которые не имеют специальных навыков. Они не проходят соответствующего обучения, не получают лицензий, а многие даже не имеют удостоверений частного охранника. И трагические события, которые происходят в российских школах и колледжах, к горькому сожалению, яркие тому подтверждения», – говорил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

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