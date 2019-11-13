Трамп объяснил Эрдогану присутствие американских военных в Сирии

США сохраняют военное присутствие в Сирии, чтобы защищать нефтяные месторождения, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

«У нас есть нефть. Нефть в безопасности. Мы оставили военных только ради нефти», – передает слова Трампа ТАСС.

Ранее в Пентагоне заявили, что в Сирии остается около 500-600 американских военных.

Пентагон утверждает, что силы США в Дэйр эз-Зоре якобы «защищают» нефтяные месторождения от «Исламского государства*» (запрещено в России). При этом в Белом доме признали, что не пустят туда не только ИГ*, но и правительственные силы Сирии.

Минобороны России обвинило США в связи с удержанием нефтяных месторождений в «международном государственном бандитизме». Были опубликованы доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной американских военнослужащих.