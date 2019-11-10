США назвали число остающихся в Сирии американских военных

В Сирии останутся около 500-600 американских военнослужащих, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Менее тысячи, скорее в районе 500 с чем-то, может быть, около 600», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

Ранее сообщалось, что после объявленного президентом США Дональдом Трампом «выводе» американских войск в Сирии могут остаться примерно 900 американских военных.

Пентагон утверждает, что силы США в Дэйр эз-Зоре якобы «защищают» нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в РФ), но вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что американцы не пустят туда не только ИГ*, но и правительственные силы самой Сирии.

При этом Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США.

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