США после «вывода войск» собрались оставить в Сирии почти 1 тыс. военных

В Сирии после «вывода» американских войск могут остаться примерно 900 военных США, сообщают источники.

Из контингента в тысячу человек, который собираются вывести с сирийской территории, в провинции Дэйр-эз-Зор останутся 250 пехотинцев, к которым позднее присоединятся механизированные войска. В результате численность американских сил в регионе возрастет до 500 человек.

Согласно подсчетам New York Times, вместе с силами, размещенными в зоне Эт-Танфа, в Сирии должны остаться около 900 американских военных, передает РИА «Новости».