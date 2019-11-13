Обвиняемый в угрозах судье Мосгорсуда отпущен под подписку о невыезде

Сергей Половец, обвиняемый в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, отпущен под подписку о невыезде.

«Его отпустили под подписку о невыезде. Это произошло после того, как Половец полностью признал вину и дал показания, позволившие задержать третьего фигуранта дела Евгения Ерзунова», – сообщил источник, близкий к следствию, передает ТАСС.

Напомним, 11 ноября официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что открыты уголовные дела из-за угроз убийством судье Мосгорсуда. По данному делу были задержаны Алексей Вересов, Сергей Половец и Евгений Ерзунов. Вересов признал свою вину.