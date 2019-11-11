В связи с угрозами убийством судье в Москве задержаны два человека

Открыты уголовные дела по факту угроз убийством судье Мосгорсуда, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Уголовные дела открыты в связи с публикацией в интернете «публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью» (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК), передает ТАСС.

Задержаны Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения, в действиях которых усматриваются признаки преступлений по соответствующим статьям. В случае Вересова речь идет о ст. 280, в случае Половца – о ст. 296 УК

В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. Следствие намерено просить суд об их аресте.