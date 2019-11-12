Обвиняемый в угрозах судье Мосгорсуда признал вину

Фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда Алексей Вересов признал свою вину в призывах к экстремизму, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Задержанному по одному из уголовных дел – ранее судимому Алексею Вересову – предъявлено обвинение. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). Он допрошен, и в ходе следственных действий фигурант признал вину в совершении преступления», – передает ТАСС сообщение СК.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что открыты уголовные дела из-за угроз убийством судье Мосгорсуда.

Были задержаны Алексей Вересов и Сергей Половец.

Следствие собиралось просить об их аресте.