СК задержал третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

Следователи по показаниям одного из соучастников Сергея Половца задержали в аэропорту Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгения Ерзунова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Половец дал показания, сообщив следствию сведения о своем знакомом – непосредственном авторе поста, изобличив его в совершении противоправного деяния. В результате оказанного Половцом содействия следствию еще один подозреваемый – Евгений Ерзунов – был задержан перед вылетом за границу из аэропорта Внуково. После проведения необходимых следственных действий указанному лицу следствие намерено предъявить обвинение по ст. 296 УК РФ («Угроза убийством и причинения вреда здоровью»)», – передает ТАСС слова Петренко.

Ранее Петренко сообщила, что открыты уголовные дела из-за угроз убийством судье Мосгорсуда.

Были задержаны Алексей Вересов и Сергей Половец.

Напомним, в понедельник Вересов признал свою вину в призывах к экстремизму.