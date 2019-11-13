Врачи назвали пять показателей здорового образа жизни

Употребление достаточного количества овощей и фруктов, физическая активность и отказ от курения являются показателями здорового раза жизни, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Что такое здоровый образ жизни? Ведь это такое аморфное понятие. Кто такой, кто ведет здоровый образ жизни? Наши эксперты во главе с известнейшим профессором Шальновой Светланой Анатольевной... вывели основные пять показателей, которые составляют здоровый образ жизни, с помощью математики», – передает РИА «Новости» слова Драпкиной на I всероссийской научно-практической конференции «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Она добавила, показателем с самым высоким коэффициентом оказался отказ от курения. Также в перечень показателей вошло употребление достаточного количества овощей и фруктов, отсутствие привычки пересаливать пищу, физическая активность и отказ от злоупотребления алкоголем.

Напомним, 5 ноября врачи рассказали, что недостаток солнечного света негативно влияет как на психологическое, так и на физическое здоровье человека, чтобы избежать нежелательных осложнений, следует наладить режим сна и выполнять несколько рекомендаций.

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