Врачи назвали способы компенсировать нехватку солнечного света

Недостаток солнечного света негативно влияет как на психологическое, так и на физическое здоровье человека, чтобы избежать нежелательных осложнений, следует наладить режим сна и выполнять несколько рекомендаций, считают врачи.

«Недостаток солнечного света влияет совершенно точно, причем влияет в худшую сторону. Конечно, когда человек здоров, у него в жизни в целом все хорошо, то он малочувствителен к изменению погоды, но у большинства людей есть и какие-то слабые места в работе организма, и какие-то сложности в тех или иных сферах жизни, поэтому недостаток солнца является фактором, способствующим ухудшению настроения в сторону грусти, печали, пессимизма, апатии», – передает РИА «Новости» слова психолога Ильи Шабшина.

По его словам, с точки зрения психологии недостаток света воспринимается человеком негативно – как более темная картина жизни, а солнечный свет, наоборот, является символом чего-то светлого и радостного.

Чтобы компенсировать дефицит солнца, он порекомендовал включать дома яркий желтый свет, таким образом восполняя недостаток естественного света.

По словам Шабшина, следует выбирать светлые тона в одежде, в дождь брать с собой яркий зонтик, а в интерьер дома добавить разноцветные подушки и плед, они помогут настроиться на позитивный лад.

«Еще очень полезно не замыкаться в четырех стенах в одиночестве, а общаться с людьми, с которыми приятно быть вместе... Создавать себе позитивные эмоции и хорошее настроение», – отметил эксперт.

Врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности. Поэтому в серую осеннюю погоду следует уделять особое внимание питанию – есть жирную морскую рыбу, печень трески, морскую капусту, так как в этих продуктах содержится большое количество витамина D и йода.

При этом витамин D рекомендуется принимать и в виде витаминов – раствора или капсул, но перед этим лучше сделать анализ крови и проконсультироваться со специалистом.

По ее словам, важно также наладить режим сна и отдыха, ложиться спать следует в 22:00-23:00, чтобы организм успевал восстановиться после тяжелого дня.

Врачи сходятся во мнении, что для борьбы с дефицитом солнечного света необходимо заниматься спортом, так как движение способствует выделению гормонов радости – эндорфинов и дофаминов.

«Мы не можем влиять на погоду на улице, но мы можем и должны создавать сами условия и предпосылки для настроения. Важно понимать, что у нас нет пульта, на который можно нажать и почувствовать себя хорошо, то есть управления настроением не существует, но мы можем создавать условия, благодаря им будут и положительные эмоции, и хороший настрой», – резюмировал Шабшин.

Напомним, в июле 2018 года ученые из Университета Бингемтона (США) пришли к выводу, что психика человека негативно реагирует на недостаток дневного света, в частности, это приводит к возникновению обсессивно-компульсивного расстройства.

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