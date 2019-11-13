Москвичей предупредили о похолодании

Третья декада ноября в Москве пройдет с более низкими температурами за счет ночного выхолаживания, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Собственно говоря, мы уже вступили в период климатической зимы. Начиная с 11 ноября в Москве среднесуточная температура должна быть отрицательной по средним многолетним наблюдениям, но пока у нас этого не наблюдается. Насколько долго продлится период относительно теплой погоды – расчеты показывают, что третья декада ноября будет с более низкой температурой за счет ночного выхолаживания», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.

Она добавила также, что даже если температура в ночные часы будет понижаться до минус 3-4 градусов, то «ничего страшного в этом нет». По ее мнению, жители столичного региона и растения должны постепенно готовиться к наступлению зимы.

Позднякова отметила, что комфортная погода без осадков ожидается в Москве в конце недели, максимальная температура составит около 6 градусов тепла, в ночные часы температура в городе останется слабо положительной, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.



«Практически до конца недели погоду в столичном регионе будет определять область высокого атмосферного давления, осадков не ожидается. В ночные часы температура в городе останется слабо положительной - на уровне плюс 1-3 градусов, а вот по области не исключено понижение температуры до минус 1 градуса. Дневная температура по региону будет меняться от плюс 4 до плюс 7. В Москве средняя температура составит около 6 градусов», – сообщила она.

Метеоролог отметила, что в течение недели в столице будет преобладать южное направление ветра, в отдельные дни ветер будет ослабевать – в воскресенье ветер слабый, в остальные дни ветер умеренный 5-10 метров в секунду. По словам Поздняковой, такое явление пойдет во благо москвичам, так как будет происходить вентиляция воздуха, которая рассеет вредные примеси.

«Это нормальное явление, оно нам во благо. Так как погоду определяет антициклон, у нас происходит накопление вредных веществ в нижнем слое воздуха, которым мы дышим. Поскольку и сегодня и в ближайшие три дня погода будет с умеренным ветром, то будет происходить вентиляция воздуха, которая рассеет вредные примеси», – отметила синоптик.

Позднякова добавила, что самое высокое атмосферное давление в Москве будет в среду, но в последующие дни оно будет постепенно понижаться. По ее словам, резких колебаний атмосферного давления в течение недели не ожидается, но люди, которые плохо переносят высокое атмосферное давление, могут испытывать недомогание.

Однако метеоролог подчеркнула, что погода будет комфортной, в выходные будет довольно тепло – температура будет выше климатической нормы на 3-4 градуса.

Напомним, ранее в среду синоптики пообещали москвичам ясную погоду.

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