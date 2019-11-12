Эксперт: Отставка правительства выгодна пророссийским силам в Молдавии

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12 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Россия перестала зависеть от цен на нефть

Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
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Три сценария жизни свергнутых правителей

Хуан Перон вернулся в президентский дворец в столице Аргентины спустя 18 лет, проведенных в эмиграцииФото: AP/ТАСС
Потеря власти в Боливии Эво Моралесом и сообщения о покупке семьей Башара Асада квартир в «Москва-Сити» стали поводом для потока шуток насчет «бегства в Ростов». И хотя в обоих случаях ни о каком переезде в Россию отрекшихся от власти иностранных лидеров речи не идет, сама тема заграничного изгнания бывших глав государств достаточно интересна. И вовсе не так однозначна, как кажется. Подробности...
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Армию Украины реформируют по указу Януковича

На Украине вернулись к идее отменить массовый призыв на военную службу и сделать армию полностью профессиональнойФото: Zuma/ТАСС
Министр обороны Украины Загороднюк пообещал перевести армию на контрактную основу. В свое время Янукович уже отменял призыв, и с января 2014 года ВСУ должны были комплектоваться контрактниками. Но помешал Майдан. Загороднюк объясняет необходимость профессиональной армии «натовским стандартом». Министр лукавит – в НАТО есть армии с призывниками. Зачем же Украине армия, на которую у нее нет денег? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией

Елена Кондратьева, журналист
Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...
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Того, кто уходит, надо отпускать

Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...
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Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

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          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
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          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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              Эксперт: Отставка правительства выгодна пророссийским силам в Молдавии

                 12 ноября 2019, 16:30
              Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

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              «Одно из главных последствий отставки кабинета Майи Санду – выигрыш пророссийской части электората», – сказал газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Аркадий Барбарошие. Так он оценил отставку правительства Молдавии по инициативе партии социалистов, которую еще недавно возглавлял президент Игорь Додон.

              «Одно из главных последствий отставки правительства Майи Санду – следование пророссийскому курсу, продиктованному из Москвы. Однако между Россией и Молдавией находится Украина, которая создает большие проблемы в плане прохождения границ», – отметил молдавский политолог, директор Института общественной политики Аркадий Барбарошие.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Молдавии  Зинаида Гречаная объявила: правительству страны вынесен вотум недоверия.  Отметим, что инициативу Партии социалистов, к которой относится спикер Гречаная, и которую до 2016 года возглавлял президент Игорь Додон, поддержали депутаты Демократической партии, которая ранее считалась близкой к главному оппоненту социалистов – влиятельному олигарху Владимиру Плахотнюку.

              До лета этого года Плахотнюк фактически контролировал власть в стране. Фракция партии «Шор» (партия мэра города Оргеев, бизнесмена Илана Шора) и депутаты от проевропейского блока ACUM, к которому принадлежит и Майя Санду, от участия в голосовании отказались.

              Аркадий Барбарошие напомнил: поводом для инициативы социалистов о вотуме недоверия стало решение правительства Санду изменить процедуру назначения генпрокурора страны. Премьер заявила, что самостоятельно отберет претендентов на эту должность, без конкурса, который по закону должен проводить минюст страны. «Пример правительства Санду важен для всей последующей истории. Это пример того, как следует бороться с правящими альянсами, когда правительство требует независимого прокурора  и правосудия. Это то, чему нас научила Санду. Требование вполне конституционное», – полагает политолог     

              Эксперт Аркадий Барбарошие, придерживающийся «проевропейских» позиций, полагает, что от отставки Санду выиграют пророссийские силы. Президент Додон, по мнению собеседника, действовал в интересах Москвы. С его точки зрения, Россия заинтересована в усилении президента за счет формирования ослабленного правительства, «поскольку оно всегда будет разделено кланами». Такой политический расклад в Кишиневе, по мнению Барбарошие, поможет России активнее участвовать в приднестровском вопросе. Также, теперь Молдавию ждет отказ со стороны США, Румынии и других стран в финансировании, прогнозирует политолог.

               По его мнению, правительство Санду продолжит выполнять техническую роль до объявления новой правящей коалиции.

              На ваш взгляд

               
              Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?



              Обсуждение: 26 комментариев
              Политический кризис в Молдавии, который начался с февраля этого года после парламентских выборов, обострился минувшим летом.  Президент страны Игорь Додон пригрозил распустить парламент и назначить новые выборы, если не появится правящая коалиция. Эти меры подействовали. Пропрезидентская Партия социалистов договорилась с прозападным блоком ACUM во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду.

              В итоге представитель ACUM Санду получила должность премьера, а лидер социалистов Зинаида Гречаная – пост председателя парламента. Однако против происходящего выступил лидер Демпартии, олигарх Плахотнюк, который с помощью подконтрольного ему конституционного суда отстранил Додона от должности. Полномочия президента были переданы и. о. премьер-министра, вице-председателю Демпартии Павлу Филипу, который тут же распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

              Вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь под давлением США вынужден был признать правительство Санду и объявить, что  уходит в оппозицию. «Это единственный выход для преломления политического кризиса», – заявил Чеботарь.

              Президент России Владимир Путин позднее заявил в интервью телеканалу «Мир», что Москва поддерживает Додона и его партнеров по коалиции, с тем, чтобы они «избавились» от тех, кто узурпировал «до недавнего времени в Молдове власть», и «нашли в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа».

              Плахотнюк, имеющий также гражданство Румынии, находится в российском федеральном розыске, в частности, по обвинениям в подготовке заказного убийства политического оппонента Ренато Усатого, у которого, помимо молдавского, есть и российское гражданство.  В конце октября Додон заявил в интервью каналу Moldova 1, что не исключает распад коалиции Партии социалистов и блока ACUM в парламенте из-за «неадекватного поведения» ряда политиков. Президент сообщил также, что недоволен работой правительства Санду и игнорированием коллегами по коалиции инициатив ПСРМ.


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