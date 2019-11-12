Эксперт: Отставка правительства выгодна пророссийским силам в Молдавии

«Одно из главных последствий отставки кабинета Майи Санду – выигрыш пророссийской части электората», – сказал газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Аркадий Барбарошие. Так он оценил отставку правительства Молдавии по инициативе партии социалистов, которую еще недавно возглавлял президент Игорь Додон.

«Одно из главных последствий отставки правительства Майи Санду – следование пророссийскому курсу, продиктованному из Москвы. Однако между Россией и Молдавией находится Украина, которая создает большие проблемы в плане прохождения границ», – отметил молдавский политолог, директор Института общественной политики Аркадий Барбарошие.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная объявила: правительству страны вынесен вотум недоверия. Отметим, что инициативу Партии социалистов, к которой относится спикер Гречаная, и которую до 2016 года возглавлял президент Игорь Додон, поддержали депутаты Демократической партии, которая ранее считалась близкой к главному оппоненту социалистов – влиятельному олигарху Владимиру Плахотнюку.

До лета этого года Плахотнюк фактически контролировал власть в стране. Фракция партии «Шор» (партия мэра города Оргеев, бизнесмена Илана Шора) и депутаты от проевропейского блока ACUM, к которому принадлежит и Майя Санду, от участия в голосовании отказались.

Аркадий Барбарошие напомнил: поводом для инициативы социалистов о вотуме недоверия стало решение правительства Санду изменить процедуру назначения генпрокурора страны. Премьер заявила, что самостоятельно отберет претендентов на эту должность, без конкурса, который по закону должен проводить минюст страны. «Пример правительства Санду важен для всей последующей истории. Это пример того, как следует бороться с правящими альянсами, когда правительство требует независимого прокурора и правосудия. Это то, чему нас научила Санду. Требование вполне конституционное», – полагает политолог

Эксперт Аркадий Барбарошие, придерживающийся «проевропейских» позиций, полагает, что от отставки Санду выиграют пророссийские силы. Президент Додон, по мнению собеседника, действовал в интересах Москвы. С его точки зрения, Россия заинтересована в усилении президента за счет формирования ослабленного правительства, «поскольку оно всегда будет разделено кланами». Такой политический расклад в Кишиневе, по мнению Барбарошие, поможет России активнее участвовать в приднестровском вопросе. Также, теперь Молдавию ждет отказ со стороны США, Румынии и других стран в финансировании, прогнозирует политолог.

По его мнению, правительство Санду продолжит выполнять техническую роль до объявления новой правящей коалиции.

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Политический кризис в Молдавии, который начался с февраля этого года после парламентских выборов, обострился минувшим летом. Президент страны Игорь Додон пригрозил распустить парламент и назначить новые выборы, если не появится правящая коалиция. Эти меры подействовали. Пропрезидентская Партия социалистов договорилась с прозападным блоком ACUM во главе с Андреем Нэстасе и Майей Санду.

В итоге представитель ACUM Санду получила должность премьера, а лидер социалистов Зинаида Гречаная – пост председателя парламента. Однако против происходящего выступил лидер Демпартии, олигарх Плахотнюк, который с помощью подконтрольного ему конституционного суда отстранил Додона от должности. Полномочия президента были переданы и. о. премьер-министра, вице-председателю Демпартии Павлу Филипу, который тут же распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь под давлением США вынужден был признать правительство Санду и объявить, что уходит в оппозицию. «Это единственный выход для преломления политического кризиса», – заявил Чеботарь.

Президент России Владимир Путин позднее заявил в интервью телеканалу «Мир», что Москва поддерживает Додона и его партнеров по коалиции, с тем, чтобы они «избавились» от тех, кто узурпировал «до недавнего времени в Молдове власть», и «нашли в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа».

Плахотнюк, имеющий также гражданство Румынии, находится в российском федеральном розыске, в частности, по обвинениям в подготовке заказного убийства политического оппонента Ренато Усатого, у которого, помимо молдавского, есть и российское гражданство. В конце октября Додон заявил в интервью каналу Moldova 1, что не исключает распад коалиции Партии социалистов и блока ACUM в парламенте из-за «неадекватного поведения» ряда политиков. Президент сообщил также, что недоволен работой правительства Санду и игнорированием коллегами по коалиции инициатив ПСРМ.