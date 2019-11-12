Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду

Парламент Молдавии голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаная.

«63 голосами вотум недоверия правительству утвержден», – сказала Гречаная, передает РИА «Новости».

Инициативу социалистов поддержали депутаты Демпартии. Фракция партии «Шор» и обе фракции блока ACUM от участия в голосовании отказались.

Напомним, в июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство, куда вошла ПСРМ, а также ПДП и Партия действия и солидарности Санду. Они объединились, чтобы отстранить Демпартию, которую обвинили в узурпации власти и коррупции. После достижения этой цели ПСРМ, которая выступает за восстановление отношений с Россией, стало сложнее находить общий язык с двумя проевропейскими партиями.

В сентябре сообщалось, что молдавский лидер Игорь Додон и кабмин Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».