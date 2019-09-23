Власти Молдавии отказались от «антироссийского подхода»

Президент Молдавии Игорь Додон и кабмин страны договорились отказаться от системного «антироссийского подхода», сообщают СМИ.

Додон прокомментировал вопрос допуска в страну российских инвесторов.

«У нас принципиальная договоренность (с правительством): мы будем проводить открытую политику по отношению ко всем. Мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет. Это относится и к российским инвесторам, и к румынским, и к европейским, и к американским», – передает газета «Коммерсант» слова Додона.

Президент Молдавии прокомментировал также возможность Кишенева стать полноценным партнером ЕАЭС.

«Мы бы хотели двигаться дальше, но нынешнее соглашение об ассоциации ЕС нам этого не позволяет. Нужно начинать переговоры между ЕАЭС и ЕС. Думаю, это не за горами и вполне реально в ближайшее время. Очень надеюсь, что такой диалог будет и после этого все эти тонкости просто исчезнут», – сказал он.

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Додон высказался о возможности визита в Молдавию президента России Владимира Путина.

«Мы всегда рады и ждем Владимира Владимировича в Молдове, я думаю, что нам есть, о чем пообщаться здесь. Но, мне кажется, для того, чтобы он прилетел, нужна четкая и какая-то прорывная повестка дня. Следующий год, согласно нашим договоренностям, будет Годом России в Молдове. Может быть, нам удастся убедить наших российских партнеров, чтобы состоялся рабочий визит. Было бы идеально, чтобы к тому моменту мы по каким-то направлениям достигли прогресса. Может быть, даже по важной для нас стратегически приднестровской проблеме. Я не говорю, что это будет, но это было бы хорошей повесткой дня», – сказал молдовский лидер.

Напомним, 29 июля глава парламента Молдавии Зинаида Гречаная заявила о подготовке отмены запрета на трансляцию российских телевизионных программ.