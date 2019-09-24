Погранслужба обвинила бывшие власти Молдавии в организации контрабанды

Глава пограничной полиции МВД Молдавии Росиан Василой заявил, что бывшие власти организовали в международном аэропорту Кишинева и на госгранице специальные «коридоры» для нелегального выезда из страны и контрабанды.

«В аэропорту установлено не менее четырех подобных «коридоров» для контрабанды и незаконного пересечения границы. Это зона старого аэропорта, где находятся все склады магазинов duty free, зал официальных делегаций и VIP-зал, а также зона общего пропуска граждан. Их наличие объяснялось указаниями сверху», – приводит ТАСС слова Василоя со ссылкой на телеканал ТВ-8.

Он отметил, что «коридоры» использовались приближенными к руководству бывшей правящей Демократической партии во главе с бежавшим за границу олигархом Владимиром Плахотнюком. Содействие группе лиц, по словам Василоя, оказывали сотрудники МВД, таможни и Службы информации и безопасности.

«Они организовали крупные схемы контрабанды сигарет, алкоголя и других товаров, которые были разделены на определенные сектора государственной границы. Кто-то координировал эту деятельность на севере, где перевозили спирт, сигареты, янтарь. На юге – спирт, сигареты, алкоголь. В аэропорту было своя область – золото, янтарь, анаболики», – добавил он.

«Только некоторые компании продавали спирт определенным кругам людей. Только у одних и тех же компаний покупались сигареты», – уточнил глава погранслужбы. Он отметил, что сотрудников полиции, которые отказывались оказывать содействие в противозаконных действиях, увольняли и заводили против них уголовные дела.

В июне в Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против главы Демократической партии Молдовы (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка. Новое правительство развернуло масштабную кампанию по борьбе с коррупцией, в ходе которой несколько депутатов были лишены депутатского иммунитета и задержаны. Сам Плахотнюк бежал из Молдавии в Лондон.